وفاة مصمم ” توم وجيري ” بعد إبداعه 60 عامًا

واشنطن(صدى):

توفي الأمريكي بوب جفنيز، الذي رسم توم وجيري وصمم أشهر الشخصيات الكرتونية وأعاد تصميم شخصية باغز باني الشهيرة، عن عمر يناهز 99 عامًا، حيث عمل مصمما للرسوم المتحركة مع أكبر الشركات في هذه الصناعة منها ديزني و ” Warner Bros ” و ” Hanna-Barbera ” .

وصمم طوال تلك السنوات أبرز الشخصيات الكرتونية مثل ” توم وجيري ” و ” البطة دافي ” و ” ألفين أند ذا شيبمانكس ” و ” باباي ” ، فضلا عن تصميم شخصية ” باغز باني ” الشهيرة.

وأكدت ابنته ماريانا جفنيز خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .