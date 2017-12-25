” الخضيري ” يكشف عن بدائل لإبر الكولاجين في العلاج

عادل الحربي(صدى):

أكد عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، على أن إبر الكولاجين وقناع الجلد والوجه الذي يكثر استخدامه بين السيدات على وجه الخصوص ، لا يحقق تأثير قوي حيث أن مفعوله العلاجي مؤقت ولا يتجاوز طبقة الجلد .

ودعا لتجنب هذه الأساليب العلاجية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” مزيد من الدراسات تثبت أن إبر الكولاجين وقناع الوجه والجلد مهما كان فإن أثره العلاجي مؤقت جداً ولا يتجاوز طبقة الجلد فقط فلا تخسرأموالك ، والعلاج المؤثر الفعال هو ما كان بالهضم والأيض ، إما بتناول الغذاء المناسب أو الدواء المناسب للحالة جفاف الجلد، البثور الهالات ، واحتكاك المفاصل ” .