رونالدو: أرفض انضمام محمد صلاح لريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

أكد الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رفضه لمقترحات فريقه في التعاقد مع عدد من النجوم، أبرزهم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وأوضح المهاجم البرتغالي أنه يدرك أن إدارة النادي الملكي تريد التعاقد مع بديل مناسب للويلزي جاريث بيل، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة، أمام الغريم التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، السبت الماضي، في المرحلة الـ17 من الليغا.

ويذكر أن رونالدو طلب من إدارة ناديه ضم مواطنه جونزالو جيديس، لاعب فالنسيا، الذي يعتبره بديلا مثاليا لبيل، خاصة أنه لاعب صغير في السن، ولن يكلف إدارة النادي الملكي الكثير من الأموال.