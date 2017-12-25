شاهد.. رد فعل أم أسير فلسطيني علي هجوم عضو الليكودي

القدس المحتلة(صدى):

شهدت حافلة تقل أهالي أسرى فلسطينيين، مناقشة حادة بين أم أسير وعضو في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) وآخرون، عقب اقتحام الأخير لحافلة أهالي الأسرى المنطلقة من قطاع غزة قبيل وصولها إلى سجن نفحة الصحراوي حيث يقبع أبناؤهم.

وأظهر الفيديو، أورن حازان النائب عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وهو يتحدث بلغة عبرية وأحيانا بعربية ركيكة موجها شتائمه إلى والدة أسير: ” ابنك الحشرة ماذا صنع؟ ” ، وسارعت المرأة الفلسطينية إلى القول: ” لن أجيب على السؤال.. ابني ليس حشرة “.