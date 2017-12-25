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مواطن يلتقط صورة لـ نخلة وحيدة في صحراء المملكة

مواطن يلتقط صورة لـ نخلة وحيدة في صحراء المملكة
علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنخلة وحيدة في الصحراء لمواطن يدعى فيصل فهد بن زرعة، حيث تقف النخلة في فضاء شاسع لا يحيطها إلا رمال الصحراء.

وقال ملتقط الصورة: نخلة وحيدة وسط الرمال الذهبية، في منتصف صحراء النفود الممتدة من وسط المملكة إلى شمالها تنتصب هذه النخلة وحيدة بين هذه الرمال الشاسعة؛ فسبحان من أحياها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 58 دقيقة

نعم ..سبحان من أحياها…

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 37 دقيقة

سبحان الله

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