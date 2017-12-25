مواطن يلتقط صورة لـ نخلة وحيدة في صحراء المملكة

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنخلة وحيدة في الصحراء لمواطن يدعى فيصل فهد بن زرعة، حيث تقف النخلة في فضاء شاسع لا يحيطها إلا رمال الصحراء.

وقال ملتقط الصورة: نخلة وحيدة وسط الرمال الذهبية، في منتصف صحراء النفود الممتدة من وسط المملكة إلى شمالها تنتصب هذه النخلة وحيدة بين هذه الرمال الشاسعة؛ فسبحان من أحياها.