مواطن يلتقط صورة لـ نخلة وحيدة في صحراء المملكة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنخلة وحيدة في الصحراء لمواطن يدعى فيصل فهد بن زرعة، حيث تقف النخلة في فضاء شاسع لا يحيطها إلا رمال الصحراء.
وقال ملتقط الصورة: نخلة وحيدة وسط الرمال الذهبية، في منتصف صحراء النفود الممتدة من وسط المملكة إلى شمالها تنتصب هذه النخلة وحيدة بين هذه الرمال الشاسعة؛ فسبحان من أحياها.
المشكاة[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 58 دقيقة
نعم ..سبحان من أحياها…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40559 ] نشر منذ 57 دقيقة
سبحان الله ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 37 دقيقة
سبحان الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22562 ] نشر منذ 14 دقيقة
سبحان الله العظيم