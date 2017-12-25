رئيس البرلمان العربي: أمريكا وراء قرار جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس

القاهرة(صدى):

قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن قرار رئيس جواتيمالا بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس المحتلة لن يغير شيئًا على أرض الواقع.

وأكد ” السلمي ” في تصريح له اليوم عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، أن قرار جاء نتيجة الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة على بعض الدول التي ترتبط بها عضويا ولها مصالح اقتصادية فيها .

وأضاف السلمي، أن البرلمان العربي لديه خطة للتصدي لهذا القرار الأمريكي مع البرلمانات الإقليمية وبرلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة عالميًا لشرح قضية القدس وأهميتها باعتبارها أرض محتلة وتنطبق عليها قوانين واتفاقيات الأمم المتحدة للأراضي الواقعة تحت الاحتلال .