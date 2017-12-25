بالصور.. نادي مدرسة الحي بثانوية الحكم بمكة يشارك في تحقيق رؤية 2030

سعيد العجل(صدى):

تشارك أندية مدرسة الحي في تحقيق رؤية 2030 من خلال الاستثمار الأمثل في الشباب وتوفير بيئات جاذبة آمنة في أجواء تربوية ومحاضن تتوفر فيها البرامج النوعية والفعاليات الترفيهية والمشاركات المجتمعية الهادفة في منهج وسطي ولإلقاء مزيدا من الضوء على عمل هذه الأندية.

أوضح التربوي قائد نادي الحي بثانوية الحكم بن هشام الأستاذ احمد حسين زامل أن دوام النادي اربع ايام في الاسبوع بمعدل 4 ساعات يوميا من بعد صلاة العصر وتقام في النادي العديد من الفعاليات والمسابقات كان اخرها افتتاح معرض السلامة المرورية بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة تحت شعار يعطيك خيرها والذي اقيم يوم الاربعاء الماضي بحضور الرائد فواز السلمي رئيس حركة السير بمرور العاصمة المقدسة وعدد من قادة الميدان التربوي في ادارة النشاط بتعليم مكة وفي مقدمتهم ممثل أندية الحي مدير ادارة النشاط مستشار مدير التعليم الدكتور سعيد بن حسن المبعوث والمشرف المتابع للنادي الأستاذ نبيل بن بكر طيب والاستاذ عزي الحازمي رئيس قسم النشاط الاجتماعي والاستاذ أسامة رواس المشرف التربوي بقسم التربية البدنية والمشرف على تطوير لعبة الجودو في الأندية فلهم كل الشكر والتقدير والامتنان على تلبية الدعوة ومشاركتنا فعالياتنا والتي ظهرت في صورة مشرفة ولله الحمد بجهود زملائي فريق العمل في النادي الاساتذة الافاضل احمد بخش وفهد زامل وخالد الزهراني وايمن الثمالي وعبدالحليم السبحي والكابتن حسن الجيزاني مدرب الجودو ومساعده الكابتن احمد هنود الزهراني وزاهر القرني والعم خميس الفهمي.

ووجه زامل الشكر للطلاب الذين ساهموا في اظهار الفعاليات في مستوى ومنافسات قوية تجلت فيها روح المنافسة الشريفة والاخلاق الحسنة.

وقال إن النادي يحتضن صالة تدريب للعبة الجودو على اعلى مستوى تدريبي تخرج وتأهل منها أبطال على مستوى المملكة والعرب.

