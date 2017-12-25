بالصور.. عرض أول نسخ لـ ” تسلا Model S ” الليموزين على eBay

متابعات(صدى):

عرض بائع على موقع eBay أول سيارة تسلا Model S تقدم في صورة الليموزين, وتعتمد هذه النسخة على Model S 85 بينما وصلت أعلى العروض لشراء السيارة حتى الآن إلى 67 ألف دولار وهو أقل مما يمكن أن يبلغه سعر Model S 85 التي قدمت في 2015, وعلى ما يبدو فالمشترين غير مهتمين بدفع مبالغ مالية كبيرة للسيارات الكهربائية التي تم قطعها نصفين لزيادة طولها وتحويلها لليموزين.

وأكد بائع السيارة أن الألواح التي أضيفت لزيادة طول السيارة وجعلها ليموزين مصنعة كلها من الألومنيوم وأن هذه السيارة صنعت كمشروع اعلاني ولكن للأسف لم يتم الانتهاء من هذا العمل ولم تكتمل السيارة على الاطلاق وتظهر بنسبة 90% فقط من اكتمالها وصورتها النهائية.

وذكر في اعلان بيع السيارة أنها لديها اختيارات واحتمالات عديدة لتتحول لما يكمن في عقل الراغبين في شرائها, وأن هذه السيارة تباع بلا ضمان فالشركة التي تقدمها شركة ليموزين ويمكنها انهاء العمل على السيارة للمشتري في حال أراد ذلك مقابل تكلفة اضافية.