مستشار قانوني: استخدام الموظفين لـ السيارات الحكومية ” حرام شرعًا “

حمود العنزي(صدى):

قال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، إن لجوء بعض الموظفين لاستخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية، محرم شرعًا خاصة اذا كانت جهة الادارة تمنع ذلك نظامًا.

وأضاف المستشار: عندما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مثل هذه المسائل اجاب بقوله انه لا يجوز استخدامها واستعمالها خاصة اذا كان على وجه تتلف فيه.

وأكد المستشار على أنه قد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 581/1 وتاريخه 18/9/1419هـ والذي نص على قيام كل جهة حكومية بتحديد استخدام وأغراض كل سيارة تابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها.