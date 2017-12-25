شقيق محمد الجيراني: مقتل أخيه عمل إرهابي وغير إنساني

عادل الحربي(صدى):

قال عيسى الجيراني، شقيق الشيخ محمد عبدالله الجيراني، إن مقتل شقيقه عمل إرهابي وغير إنساني، داعيًا بالانتقام ممن فعل هذه الجريمة.

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، استشهاد الشيخ محمد عبدالله الجيراني؛ قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، الذي اختطف من أمام منزله في بلدة تاروت.

وكشف المتحدث الأمني عن هوية المتورطين في جريمة مقتله، وقال: “المتورطون في الجريمة قتلوا الشيخ الجيراني وأخفوا جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية، والعمليات الأمنية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في الجريمة ويدعى زكي محمد سلمان الفرج.

وتابع: المعلومات أكدت تورط المواطنين: زكي محمد سلمان الفرج، وسلمان بن علي سلمان الفرج المطلوب أمنياً على قائمة الـ ” 23 “.واستشهد الرقيب خالد محمد الصامطي برصاص المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج خلال مقاومته لرجال الأمن.