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  3. بعد رحيل والدها.. فتاة ترسم لوحة مؤثرة له على فراش الموت

بعد رحيل والدها.. فتاة ترسم لوحة مؤثرة له على فراش الموت

بعد رحيل والدها.. فتاة ترسم لوحة مؤثرة له على فراش الموت
نورة الشهري(صدى):

رسمت فتاة تبلغ من العمر عشرين عامًا تدعى ” خولة الخزرج ” لوحة مؤثرة، لوالدها عقب وفاته بثلاثة أشهر، حزنًا على فراقه، وتألمًا لحنانه الذي فقدته.

وتجسد ” خولة ” ، والدها وهو على فراش الموت وقد تم تكفينه، و يمد يده ويمسح على رأسها ليواسيها.

وأكدت الفتاة العشرينية، أنها اقتبست هذه الرسمة، ورأيت أنها تلامس ما بداخلها؛ فحاولت أن تعيد فكرتها وصغتها بريشتها، بعدما فقدت أطيب وأحن الناس على قلبها، وكونها رسامة وليست بمحترفة جسدت الصورة باحساسها تجاه والدها.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 1 ساعة

رحم الله والدك…
ووالدينا جميعاً…
وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة…
وعوّضنا في فراقهم خير…

[ عدد التعليقات: 40559 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله يرحمه برحمته الواسعه .. ويرزقكٍ الصبر والسلوان ، ولايُريكي مكروه ، ياخوله .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يرحمه ويرحم امي واموات المسلمين💔💔

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله يرحمه ويرحم أمي وأبوي ويغفر لهم وجميع موتانا وموتى المسلمين

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