بعد رحيل والدها.. فتاة ترسم لوحة مؤثرة له على فراش الموت
رسمت فتاة تبلغ من العمر عشرين عامًا تدعى ” خولة الخزرج ” لوحة مؤثرة، لوالدها عقب وفاته بثلاثة أشهر، حزنًا على فراقه، وتألمًا لحنانه الذي فقدته.
وتجسد ” خولة ” ، والدها وهو على فراش الموت وقد تم تكفينه، و يمد يده ويمسح على رأسها ليواسيها.
وأكدت الفتاة العشرينية، أنها اقتبست هذه الرسمة، ورأيت أنها تلامس ما بداخلها؛ فحاولت أن تعيد فكرتها وصغتها بريشتها، بعدما فقدت أطيب وأحن الناس على قلبها، وكونها رسامة وليست بمحترفة جسدت الصورة باحساسها تجاه والدها.
المشكاة[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 1 ساعة
رحم الله والدك…
ووالدينا جميعاً…
وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة…
وعوّضنا في فراقهم خير…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40559 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه .. ويرزقكٍ الصبر والسلوان ، ولايُريكي مكروه ، ياخوله .. آمين ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يرحمه ويرحم امي واموات المسلمين💔💔
معلمة[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يرحمه ويرحم أمي وأبوي ويغفر لهم وجميع موتانا وموتى المسلمين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15747 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يغفر لهم جميع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22562 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يرحم ابي وابوك يا خوله وجميع موتى المسلمين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6575 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يرحمه وموتى المسلمين