شاهد.. السلطات الليبية تبدء التحقيق في فيديو رقص طالبات

طرابلس(صدى):

علي خلفية حفل أقامته إحدى المدارس لطالباتها بمناسبة تخرجهن، شارك فيه الفنان الشاب وسيم عادل، فتحت سلطات شرق ليبيا تحقيقا بعد جدل كبير خلّفه انتشار صور الطالبات مع الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقطع فيديو رقصن خلاله على إحدى أغنياته، اعتبرها البعض مخلة بالآداب وتفتح الطريق أمام نشر الرذيلة والفساد بين الفتيات.

وأقيم حفل تخرج طالبات ” مدرسة الخالدات ” ، الأسبوع الماضي، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة بنغازي، بحضور الطالبات وأوليائهن وبعض وسائل الإعلام، إضافة إلى طاقم المدرسة.

وتم خلاله عرض العديد من الفقرات الفنية والأدبية قدّمها عديد الشعراء والفنانين، من بينهم الفنان الشاب وسيم عادل، الذي خلّف حضوره جدلا بسبب الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت له مع الطالبات.

وردا على ذلك، هاجم القائد الميداني بالقوات الخاصة ” الصاعقة ” التابعة للجيش الليبي، عبدالفتاح بن غلبون، الاحتفال ومنظميه، واصفا إياه بـ ” الأمر المشين والمنكر الذي يندى له الجبين ” ، معتبرا أنه من العيب أن يأخذ الفنان صورا مع بنات من المنطقة الشرقية خلال الحفل، متسائلا عن أهالي هؤلاء الفتيات.

ويؤيد الناشط حسام الصابري، القائد العسكري بن غلبون، مؤكدا في تدوينة أن ” هذا الفنان يستحق العقاب حتى يكون عبرة لغيره، إضافة إلى الأولياء الذين تركوا بناتهن يرقصن معه ويأخذن صور السيلفي دون أن يتحركوا ويضعوا حدا لهذه المهزلة الأخلاقية “.

وعقب الضجة التي خلفها الحفل، ألقت السلطات الأمنية في بنغازي القبض على الفنان عادل، كما فتحت تحقيقا مع مديرة المدرسة، إيمان بوسنينة، التي استغربت ما أثير من جدل حول الحفل الذي نظمته مدرستها، وتساءلت عن أسباب الهجوم الذي تعرضت له، مبينة أن ” الفنان عادل استأذن موافقة الجميع وأولياء الأمور بدعوة الخريجات بالصعود للمسرح لغناء أغنية التخرج “.