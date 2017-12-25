تعليم مكة يختتم سلسلة من الورش التربوية الخاصة بلقاء رؤساء أقسام القيادة المدرسية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في قسم القيادة المدرسية سلسلة من الورش التربوية اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٤/٦هـ وذلك استكمالاً لما تم طرحه في لقاء رؤساء ورئيسات أقسام القيادة المدرسية المنعقد بإدارة تعليم جدة وذلك بهدف وضع خطة لتطوير أداء مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بقيادة رئيسة قسم القيادة المدرسية لطيفة علي الفيفي بالتعاون مع مشرفات القيادة المدرسية بمكاتب التعليم .

هذا وقد كان من مخرجات الورش التربوية المنعقدة بناء معايير التميز لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية ضماناً لتجويد الممارسات الإشرافية في ضوء معايير جائزة التعليم للتميز وتحديد الاحتياجات التدريبية والمهنية لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بما يتوافق مع متطلبات العمل الإشرافي في ضوء المتغيرات القادمة والمستقبلية وتحديث ضوابط وآليات اختيار وتكليف مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بما يتجانس ومعايير التميز.