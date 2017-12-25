بالصور.. أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” التويتي “

واس(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز, أمير منطقة جازان بالنيابة وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم, بجامع الجريبي بقرية العدايا التابعة لمحافظة صبيا , صلاة الميت على شهيد الواجب العريف خالد بن محمد تويتي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد بالحد الجنوبي في محافظة العارضة بمنطقة جازان .

وعقب الصلاة تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب .

ونقل أمير منطقة جازان بالنيابة تعازي القيادة الرشيدة – أيدها الله – لأبناء وأشقاء وذوي الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم , عبر ذوو الشهيد التويتي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه , مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة – رعاها الله – وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة, محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود ورئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر عقدي وعدد من المشايخ والأهالي والمسؤولين بالمحافظة.