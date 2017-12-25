البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية صاروخًا باليستيًا تجاه الرياض

عادل الحربي(صدى):

دان مجلس الوزراء بمملكة البحرين إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا استهداف المدنيين بمدينة الرياض، ووصفه بأنه عمل عدائي جبان يراد به النيل من أمن واستقرار المملكة.

وأشاد المجلس خلال جلسته التي عقدت اليوم، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين بنجاح قوات الدفاع الجوية السعودية وكفاءتها باعتراضه دون إصابات.

وأكد وقوف مملكة البحرين وتأييدها بكل قوة وحسم لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.