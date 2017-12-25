رئيس هيئة الولاية: افتخر بالدور المشرف الذي يقوم به الجنود

نايف السالم(صدى):

قام رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، بزيارة العسكريين المصابين المنومين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وأكد رئيس الهيئة، على أهمية الدور المشّرف الذي يقوم به جنودنا البواسل، مشيرًا إلى الخير والفضل الكبير الذي سيناله كل واحد منهم مذكراً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.

ورافق المهنا أثناء الزيارة مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومدير العلاقات العامة خالد الدخيل وأخصائي الإعلام تركي السبيعي وأخصائي العلاقات العامة فهد العجلان.