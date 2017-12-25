بالصور.. ” تعليم شمال مكة ” يُكرم 25 طالباً من أبناء الشهداء

سعيد العجل(صدى):

بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية الأستاذ محمد المدخلي؛ احتفل مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة ومكتب وفاء بتكريم 25 طالباً من أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين من مختلف المراحل الدراسية.

بدء الحفل بالقرآن الكريم ثم عرض مرئي يتحدث عن شهداء الواجب ويشمل أسماء الطلاب المكرمين فاستمع الحضور لنشيد ترحيبي.

واستعرض راعي الاحتفال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ محمد المدخلي جهود إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة في دعم أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين مشيراً أن ذلك يأتي ضمن دعم وزارة التعليم شاكراً في ختام كلمته كل من قدم جهداً وبذل عملاً لأجل هؤلاء الأبطال.

وألقى مدير مكتب التعليم بشمال مكة الدكتور عبدالله بن رده الحارثي كلمة أشاد فيها بما توليه وزارة التعليم من اهتمام بأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين وأن ذلك ليس بالمستغرب فهي الداعم الأول والكبير لهؤلاء الأبطال وأثنى مدير مكتب التعليم بشمال مكة على جهود مكتب وفاء بتعليم مكة بمتابعة حثيثة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وما يبذله الزملاء في مكتب وفاء بقيادة الأستاذ سعد الثقفي مشيراً أن ذلك فخر وعز لنا منسوبي التعليم أن نقدم واجباً لن بذلوا حياتهم دفاعاً عن الوطن وأفنوا أعمارهم في بذل الجهود لأجل تعليم جيل هذا الوطن المعطاء .

تلا ذلك قصيدة عن بعنوان ” شهداء الواجب” نالت استحسان الحضور، بعدها ارتجل مساعد مدير مكتب وفاء بتعليم مكة الأستاذ حسن الحارثي كلمك بين فيها جهود المكتب ومنسقيه في مكاتب التعليم وما يبذلونه من جهود لخدمة أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم، مستعرضاً المبذولة من الوزارة وإدارة التعليم في الاهتمام بأبناء المتوفين من شهداء الواجب ومنسوبي التعليم تعليماً ونفسياً وصحياَ واجتماعياَ ومادياً بالإضافة لتبني عدة فئات كأبناء المصابيـــن والأســرى والمفقودين والقيام على التواصل مع كافة المدارس بنين وبنات لتلمس حاجات تلك الفئات والتدخل السريع اذا لزم الامر لا قدر الله ،والتطلع إلى بذل كل الجهود من أجل الوصول لهذه الفئات وبذل الغالي والنفيس من أجلهم وفتح أبواب التعاون مع الجميع وخلق شركاء نجاح بالداخل مع الإدارات التعليمية التربوية والخارج مع الشركات والمؤسسات التجارية ومحاولة ايجاد مصادر دخل ثابته لتمويل اوجه الصرف في مكتب وفاء .

اختتم الحفل بتكريم أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين وقادة المدارس لرعايتهم وتفاعلهم في البرنامج بشهادات ودروع تذكارية من راعي الحفل .

