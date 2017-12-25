التحالف العربي يحذر اليمنيين من التواجد في أماكن الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية، على أن طائرات التحالف العربي وجهت تحذيرًا للمواطنين اليمنين، وأمرتهم للابتعاد عن أي مكان يوجد به أي من قادة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المصادر إن الطائرات أسقطت منشورات تحذيرية في عدد من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، قائلة: إن أماكن تمركز الحوثيين وتجمعاتهم هي هدف مشروع لغاراتها.

ويذكر أن طائرات التحالف العربي شنت خلال الساعات الماضية غارات عنيفة على تجمعات للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار.