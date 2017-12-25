شاهد.. السفير المعلمي يؤدي الخطوة الجنوبية في فرسان

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيدي و لمشاركة مندوب المملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي وعدد من الشخصيات العامة في أداء رقصة الخطوة السعودية أمام أحد المنازل في جريرة فرسان.

وأظهر مقطع الفيديو متداول، مشاركة السفير لكل من الدكتور قاضي مقبول وكيل وزارة الصحة سابقًا وعضو مجلس الشورى سابقًا وكذلك وزير الدولة السابق الدكتور مدني علاقي سابقًا في الرقصة أمام منزل إبراهيم مفتاح في فرسان.

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” الخطوة الجنوبية ” هي رقصة حرب قديمة وهي إحدى الألعاب والألوان الجنوبية وتكثر وتشتهر في منطقة عسير، ويتم أداء رقصة الخطوة في العديد من المجالات فتلعب بالجنادرية كتراث شعبي وتظهر في الأفراح والعزائم والتجمعات الشبابية.