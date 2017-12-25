بالصور.. السفير الفلسطيني يكرم مواطنا شارك في حرب 48

عادل الحربي(صدى):

حرص السفير الفلسطيني لدى المملكة عبدالله الآغا على زيارة مواطن يدعى إبراهيم بن ثواب العتيبي بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض ، حيث أنه من أوائل المشاركين في حرب عام 1948 تلبيةً لنداء تحرير فلسطين من الاحتلال الصهييوني .

وكرم السفير ” الآغا ” المواطن نيابةً عن فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، حيث قدم له درعًا وشهادة وفاء دون عليها ” وفاء من فلسطين لوفائكم .. يتقدم سعادة السفير باسم عبدالله الآغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، بتكريم المجاهد إبراهيم ثواب السكني العتيبي يحفظه الله، الذي شارك الجهاد جنباً إلى جنب مع المجاهدين والثوار في فلسطين ، وجسّد معنى وحدة الشعبين الفلسطيني والسعودي النبيل ” .

جدير بالذكر ، أن المواطن إبراهيم بن ثواب العتيبي الذي يبلغ 92 عامًا، كان من أوائل المشاركين في جرب عام 1948، حيث أعدت له المملكة فيلم وثائقي مؤخرًا روى خلاله مدى شجاعة المحاربين السعوديين في مساندة فلسطين والوقوف إلى جانبها، حيث وصلوا إلى الدولة سيرًا على الأقدام للانضمام إلى القائد الفلسطيني عبدالقادر حسين .