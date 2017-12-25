” البيئة ” تعلن عن ضوابط السماح بتصدير المواشي الحية المحلية

سعيد العجل(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الاثنين عن ضوابط تصدير المواشي الحية المحلية، التي كلف المقام السامي لجنة التمويل الوزارية بالقيام بها وذلك وفق القرار رقم رقم 49621 وتاريخ 29/10/1438هـ، وبينت الوزارة أن ضوابط تختص بذكور الماشية.

وبينت الوزارة أنه يسمح لمربي الماشية المسجل في الوزارة ويملك بطاقة مربي، التقدم للإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التي يتبع لها منفذ خروج المواشي بطلب الحصول على ترخيص تصدير مواشي. وأوضحت الوزارة أن من أهم الشروط الحصول على إذن استيراد من الدولة المراد التصدير لها، على أن يكون مستوفياً جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها الدولة المستوردة، مع تبيين عدد المواشي و نوعها وأن تحمل رقم بلاستيكي في الأذن.

وبينت الوزارة أن الضوابط تشمل أيضاً استرداد كامل أو جزء من قيمة إعانة الأعلاف التي قدمتها الدولة للمواشي المرخص بتصديرها (إن وجدت). ويمكن الحصول على كافة الضوابط والاشتراطات بزيارة موقع الوزارة