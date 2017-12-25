بالفيديو.. أجواء ما قبل مباراة الأخضر ومنتخب الإمارات

ماجد محمد(صدى):

تقام في تمام الساعة 5.30 مساءا مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي في الجولة الثانية لكأس الخليجي ” خليجي 23 ” ، ويظهر الفيديو استعداد اللاعبين للدخول في أجواء المباراة المرتقبة.

وتقام المباراة على استاد جابر الدولي، وقد أعلنت تشكيلة الأخضر المشاركة في المباراة، بينما تم استبعاد اللاعب أحمد الفريدي بسبب إصابته العضلية.