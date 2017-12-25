دعوا الطفولة تمضي

قُدّر لنا جميعاً أن نحيا في هذا العصر وتحديداً في هذه الفترة التي أصبحت مليئة بالتطور والعولمة والتي غزت حياتنا ومنازلنا الدافئة.

(عصر السوشيال ميديا)

كلمة أُطلقت حديثاً على وسائل التواصل الأجتماعية التي بدأت بالتحكم والسيطرة على كل مانقوم به في حياتنا اليومية ،شملت الصغار والمراهقين وكبار السن وحتى أصحاب العقول الراشدة .

المُحزن في الأمر هم الأطفال الذين بدأو بالتعلق بشكل كامل بهذه التقنيات وأصبحت جزء من روتينهم اليومي حتى أن بعض الأهالي وللأسف تقوم بشراء هذه الأجهزة حتى تستطيع أن تنعم بالهدوء والراحة في ظل إنشغالهم بها.

وهناك جزء أخر من الأهالي وهؤلاء هم أصحاب المصيبة العظمى الذين بدأو بإستخدام أطفالهم كمصدر رزق لهم مع الأسف (يكتشف الأب أو الأم أن طفله يحمل موهبة خاصة ثم يقوم بتنميتها ولكن ليس في صالح ذلك الطفل المسكين بل في سبيل الحصول على الشهرة والمال غافلين تماماً عن مرحلة الطفولة السخيفة المهمة التي لابد من كل طفل في هذه الحياة أن يعبرها ويستمتع في كل جزء تحمله .

وأنا أتفق تماماً مع ماذكره الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق (أنه من الأفضل أن تترك أطفالك يعيشون طفولتهم ولا تضع على عاتقهم عبئاً لا طاقة لهم به ولا تفرض عليهم تصورك الخاص لما ينبغي أن يكون عليه الطفل ،هناك لمسة أنانية لاشك فيها في أمور كهذة كأنك تدمر طفولة الصغير لترضي كبرياءك لا أكثر )

نحن لانطالب بقمع المواهب بل بالعكس هذه نعمة إلهية لا بد من الإنتباه لها وتنميتها ، ولكن دعوها تمضي في حالها الطبيعي دعوها تنمو في إطار محدد لايمِس طفولتهم ولا يدفِن جزء من برائتهم فالرزق مُقدر من أعالي السماء وسوف يأتيكم عاجلاً غير آجل ، لن تموتو قبل أن تأخذو كل ماكتبه الله لكم ولن تفنو من هذه الحياة قبل أن تنعمو بكل رزق قدّره الله لكم ولأطفالكم .

حاولو أن تستشعرو هؤلاء الأطفال قبل الإقدام على خطوات قد تتعسهم .

حاولو أن تحتووهُم قبل أن يصبحو أداه لجلب المال من غير روح ولا إحساس .

أسكنوهم في قلوبكم حتى تحموهم من اضرار العالم فهم جزء منكم ومن صلبكم وهم العصا التي سوف تتكئو عليها في المستقبل قدمو الحب وسوف تجدوه لا محالة .

ولا تنسو أن هؤلاء أمانة إلهية لابد من حفظها ورعايتها فهم ربيع هذه الحياة ونسيمها ..