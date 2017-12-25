نائب أمير مكة يدشن مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخليص

نايف السالم(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين الموافق ٧ ربيع الثاني ١٤٣٩ مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص.

جاء ذلك خلال جولة سموه على محافظة خليص. وألتقى سموه بمنسوبي هيئة محافظة خليص أثناء تدشينه لمبنى الهيئة حيث أشاد بعناية الدولة لهذا الجهاز المبارك وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موصيا سموه أعضاء الهيئة بتقوى الله والإخلاص في العمل والعناية في توجيه المجتمع.

من جانبه شكر فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز على تدشينه لمبنى الهيئة ودعمه اللامحدود لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

مشيدا بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهتمام بالغ ودعم مستمر انعكس على أداء منسوبي الرئاسة العامة بالرقي في أداء العمل الإداري والميداني .