بالخطوات.. طريقة استرداد الأموال عند شراء تطبيق وهمي من ” آب ستور “

أماني الغامدي(صدى):

قدم حساب ” عالم آبل ” المهتم بالشؤون التقنية ، طريقة تقدم حلًا جذريًا لمن يقوم بشراء تطبيقات بالخطأ أو تحميل نسخة وهمية من متجر ” أبل ” آب ستور.

وشرح الحساب الرسمي لـ ” عالم آبل ” عبر موقع ” تويتر ” ، طريقة استرداد الأموال مرة أخرى بعد شراء التطبيقات بالخطأ، كالآتي:

1- يجب فتح التطبيق مرة واحدة على الأقل قبل المطالبة باسترداد أموالك.

2- انتقل إلى صفحة الإبلاغ عن مشكلة في آبل، وسجل الدخول باستخدام نفس مُعرف آبل

Apple ID ” .3 ” – انتقل إلى علامة تبويب التطبيقات وانقر على زر “ Report a problem ” بجوار التطبيق الذي تريد رد أمواله.

4- التطبيق سيظهر في هذه القامة إذا ما تم الانتهاء من تحميله على جهازك.

5- أما إذا انتهى التطبيق من التحميل ولم يظهر في القائمة، فقم بتشغيله واتركه لمدة خمسة دقائق.

6- بعد النقر على زر “ الإبلاغ عن مشكلة ” ، يتم منحك قائمة منسدلة من الخيارات لوصف مشكلتك.

7- حدد خيار “ Didn’t mean to purchase this item ” وأدخل شيئًا في مربع الوصف أدناه.

8- انقر على إرسال وآبل سترد عملية الشراء في غضون 5-7 أيام.