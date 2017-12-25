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بالفيديو.. رد فعل طلاب يمنيون يصعق مشرف الحوثي

بالفيديو.. رد فعل طلاب يمنيون يصعق مشرف الحوثي
فهمي محمد(صدى):

تفاجأ مشرف الميليشيات الحوثية الإرهابية، من رد فعل طلاب وطالبات إحدى مدارس مديرية رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بعد أن طلب منهم ترديد شعار ” الصرخة “.

وهتف الطلاب والطالبات بشعارات وطنية منها ” بالروح بالدم نفديك يا يمن ” ، أثناء الطابور الصباحي.

وقام الحوثيون بتغيير المنهج الدراسي، والشعار الوطني بالصرخة التابعة للمليشيات، وذلك في المدارس الواقعة تحت سيطرتهم في العاصمة صنعاء.

ويتمثل شعار الصرخة الحوثية الكاذبة في ” الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام ” ، في مخالفة واضحة لمعاني هذه الكلمات بأفعالهم المشينة.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7344 ] نشر منذ 9 دقائق

لعنة الله على الحوثيين الخونة الروافض الكفرة الفجرة

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