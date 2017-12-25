تونس توضح سبب الإجراء الإماراتي ضد سفر التونسيات

تونس(صدى):

أرجعت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، اليوم الإثنين، سبب الإجراء الإماراتي، الذي اتخذ ضد المسافرات التونسيات على خطوط الإمارات، إلى محاولة السيطرة على الاعتداءات الإرهابية التي قد تنفذ على يد نساء يحملن جوازات سفر تونسية، كما وصل لهم من بلاغات.

وأضافت قراش، أن هناك معلومات جدية لدى السلطات الاماراتية، حول احتمال ارتكاب اعتداءات ارهابية من قبل نساء يحملن جوازات سفر تونسية مزورة.

وقد قامت سلطات الإمارات، بأخذ الاحتياطات، إستنادًا إلى أن هناك مخططات لوقوع عمليات إرهابية علي يد نساء إما تونسيات أو تحملن جوازات سفر تونسية، و قد تكون الجوازات مزورة.

وأعلنت الرئاسة التونسية ، أن قرار تعليق رحلات الخطوط الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة اجراءات سفر التونسيات.