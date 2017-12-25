” أمانة عسير ” تسحب 4 سيارات تالفة وتزيل مخلفات بأبها

أبها(صدى):

تمكنت الفرق الميدانية لإدارة النظافة التابعة لأمانة عسير من تنفيذ حملة لإزالة مخلفات السيارات التالفة من المنطقة الصناعية في أبها ، اليوم الأحد ، بهدف إزالة الملوثات البصرية للمنظر العام الناجمة عن ترك السيارات التالفة والهياكل على جوانب الطرق الداخلية وأمام الورش .

ومن جانبه، أكد المشرف على إداراتي النظافة والإصحاح البيئي محمد سيران ، أن الحملة أسفرت عن رفع أكثر من 44 متر مكعب من المخالفات ، بالإضافة إلى سحب 4 سيارات تالفة ومهملة من قبل اللجنة المختصة للتحفظ عليها في حجز الأمانة .

وأشار ” سيران ” إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق غرامة بحق قائدي هذا النوع من المركبات ، حيث تم بذل جهود واسعة لإزالة المخلفات تمثلت في الاستعانة بأكثر من11 معدة متنوعة ، وأكثر من 27 قوى عاملة ، بالإضافة إلى نشر ملصقات لإشعار أصحاب السيارات المهملة تمهيدًا لإزالتها .