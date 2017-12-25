التشكيلة النهائية لـ ” الأخضر ” في لقاء الإمارات اليوم

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن التشكيلة النهائية للمنتخب الأخضر في لقائه، اليوم الخميس، أما منتخب الإمارات ضمن منافسات بطولة كأس الخليج ” خليجي 23 “.

ويلعب أساسيًا كل من اللاعب عساف القرني، وعبدالرحمن العبيد، وعمر هوساوي، ومحمد خبراني، وسالم علي، ونايف هزازي، نوح الموسى، على النمر، محمد كنو، سلمان المؤشر، مختار فلاتة.

بينما يلعب احتياطياً كل من: مسلم آل فريج، عبدالقدوس عطية، تان باهبري، صالح العمري، خالد الكعبي، عبدالله الشمري، سلطان الغنام، معن خضري، همام سالم، جابر عيسى، أحمد الفقي.