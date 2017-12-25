قوى سياسية تطالب بتأجيل الإنتخابات البرلمانية في العراق

بغداد(صدى):

قال سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، إنه جاري الاستعداد لاستكمال المتطلبات الأساسية للانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في الثاني عشر من شهر مايو.

وأوضح الجبوري أن العمل يشمل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، بالإضافة إلى الأطر الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

من جهة أخرى، تسعى قوى سياسية عراقية لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. مثل ائتلاف دولة القانون واتحاد القوى السنية، كذلك الحزبيْن الكردييْن الرئيسييْن.

ومن جانبه يصر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، على إجراء الانتخابات في وقتها المعلن.