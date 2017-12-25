مقتل الجيراني يثير غضب علماء الدين بالقطيف
قدم علماء الدين في محافظة القطيف، التعازي لكل من تربطه صلة بالشيخ الجيراني قاضي الأوقاف والمواريث.
ووصف الشيخ منصور السلمان، المتهمين بقتل القاضي، بـ ” مصاصي الدماء ” ، مؤكدا رفض المملكة لمثل هذه الحوادث البشعة.
وأكد زكي دعبل، الباحث في مجال الأديان والفنون، أن الجريمة المقترفة في حق الجيراني يتحمل وزرها أولئك المحرضون عليه طيلة السنين التي كافح فيها.
عباس احمد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 47 دقيقة
شيخ وجليل ومعتدل ويحب وطنه كم تأثرت لموته اسأل الله له الرحمة والمغفرة وان ينتقم له من قاتليه عاجلا غير آجل وان يمكن رجال الشرطة بالقبض على القتلة ومحاسبتهم الحساب العسير على قتلهم لهذا الشيخ المحبوب .