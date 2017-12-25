مقتل الجيراني يثير غضب علماء الدين بالقطيف

عادل الحربي(صدى):

قدم علماء الدين في محافظة القطيف، التعازي لكل من تربطه صلة بالشيخ الجيراني قاضي الأوقاف والمواريث.

ووصف الشيخ منصور السلمان، المتهمين بقتل القاضي، بـ ” مصاصي الدماء ” ، مؤكدا رفض المملكة لمثل هذه الحوادث البشعة.

وأكد زكي دعبل، الباحث في مجال الأديان والفنون، أن الجريمة المقترفة في حق الجيراني يتحمل وزرها أولئك المحرضون عليه طيلة السنين التي كافح فيها.