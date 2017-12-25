بالفيديو.. ” BMW ” تطلق سيارة قادرة على الانطلاق بسرعات خيالية

عادل الحربي(صدى):

ظل الحديث المثير بخصوص قدرة BMW M760Li xDrive المثيرة على التسارع ملء الأسماع منذ ظهور السيارة, وقدرات السيارة على الأداء ليست بسيطة فهي مميزة في التسارع من الثبات حتى 100 كمساعة وتتفوق على الكثير من السيارات الرياضية.

وفي الحقيقة, فالسيارة قادرة على الانطلاق بسرعات خيالية على الطرق السريعة مثل الأوتوبان حيث رصدت مؤخراً وهي تجرى الاختبارات على الطريق الألماني الأشهر. ونجحت السيارة في الوصول لسرعة 320 كمساعة بدون أن تتعرض لعملية كبح واحدة على الطريق المفتوح السرعة، وبدت السيارة الليموزين الألمانية ثابتة بشكل مدهش على هذه السرعة .

ويذكر أن هذه السيارة المميزة تحمل محرك V12 سعة 6.6 لتر بشاحنين توربينيين، وبما يجعلها قادرة على توليد قوة 592 حصان وترسل القوة للطريق عبر ناقل حركة اوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع كلي.