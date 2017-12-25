انطلاق القافلة الإرشادية والبحثية غدا في جازان

سعيد العجل(صدى):

تعاود وزارة البيئة والمياه والزراعة تسيير قافلتها الإرشادية والبحثية الزراعية بعد نجاح تجاربها السابقة في مناطق الرياض والأحساء والقصيم والطائف، التي تنفذها بالتعاون مع شركة سابك والتي تستهدف من خلالها منطقة جازان.

وتبدأ القافلة التي يشارك فيها عدد من المختصين والخبراء والفنيين، يمثلون مراكز الأبحاث الزراعية التابعة للإدارة العامة للأبحاث ومديرية الزراعة بالمنطقة بوزارة البيئة والمياه والزراعة جولتها يوم غدٍ الثلاثاء بتاريخ 8/4/1439هـ الموافق 26/12/2017م لمدة ثلاثة أيام بمنطقة جازان، التي تهدف من خلالها للوصول للمزارعين في المنطقة من خلال زيارة الفرق الميدانية لهم أو زيارتهم لموقع القافلة وتقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والمهتمين في المناطق المستهدفة وخصوصاً المتعلقة بالري والتسميد ومقاومة الآفات والتوعية بالأمراض والحشرات التي تصيب المزروعات وتوصيف العلاج والوقاية.

كما ستقوم القافلة بفحص العديد من الحالات في المزارع، بالإضافة إلى إطلاع المزارعين على نتائج الأبحاث والتجارب الناجحة خصوصاً فيما يتعلق بالفواكه الاستوائية والخضار والمحاصيل الحقلية في المنطقة، ويرافق القافلة مختبر متنقل مع عدد من الفنيين ومحللي المختبرات، بالإضافة إلى قياس المتبقيات من المبيدات في النبات.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة م. أحمد العيادة أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الإرشادية والتوعوية التي تنظمها الوزارة، وذلك انطلاقا من حرصها على دعم المزارعين والمساهمة في إيجاد الحلول لمشاكلهم الفنية الزراعية، وهذا ينسجم مع رؤية الوزارة 2030 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية.

وأكد العيادة أهمية تنظيم هذا النوع من القوافل وحاجة المزارعين إليها، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الفعاليات التي يجري تنظيمها في عدد من مناطق المملكة إلى رفع مستوى خبرات وكفاءات المزارعين الزراعية.