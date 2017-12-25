النيابة تنظر في دعوى مواطن يطلق النار على الدوريات الأمنية بالقطيف

حمود العنزي(صدى):

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، دعوى ضد مواطن لإطلاقه النارَ على الدوريات الأمنية وانتمائه لتنظيم إرهابي بالقطيف.

وجاء في لائحة دعوى ممثل النيابة العامة، ان المواطن يترصد للدوريات الأمنية أثناء قيامها بعملها في محافظة القطيف وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش عدة مرات.

كما ذكر المثثل في اللائحة، أن المواطن ينتمي لتنظيم إرهابي في القطيف يهدف إلى زعزعة الأمن وتنظيم المسيرات والتجمعات المثيرة، وشراء وحيازة سلاح من نوع كلاشنكوف واستخدامه في الاعتداء على رجال الأمن.

وطالب ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، من ناظر القضية بالحكم عليه بإدانته والحكم بالقتل حد الحرابة، وأن درء حد الحرابة فالقتل تعزيرًا، والحكم بالحد الأعلى من عقوبة حيازة الأسلحة دون ترخيص.