اختفاء حساب رئيس ” ويكليكس ” من تويتر

نورة الشهري(صدى):

اختفى الحساب الرسمي لرئيس تحرير موقع ” ويكليكس ” جوليان أسانج من موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، دون وجود أي تفاصيل عن سبب حذف الحساب.

ويبلغ ” تويتر ” من يحاول الوصول إلى الصفحة بأنها غير موجوده، وحتى الآن لم يعلق صاحب الحساب على اختفاء الصفحة.

واختلفت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب إغلاق الحساب، إذا كان أسانج قرر حذف حسابه أم قام تويتر بحذفه.

يُذكر أن ” تويتر ” أدخل في الـ 18 من الشهر الجاري تعديلاً هامًا في سياساتها تتيح لها حذف حسابات مستهلكين مرتبطين مع تنظيمات متورطة في نشر الكراهية والتطرف داخل الموقع أو خارجه.