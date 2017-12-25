جندية بريطانية تنقذ زملائها من داعش

لندن(صدى):

نجحت جندية بريطانية من القوات الخاصة في قتل إرهابيين من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية قرب الحدود بين سوريا والعراق.

وكانت تخدم هذه الجندية في فوج الاستطلاع الخاص، وأجبرت على الزواج من أحد مسلحي تنظيم داعش، وقدمت معلومات للقوة البريطانية نظير مساعدتها على الهروب بطفلها من داعش.

وقابلت الفتاة فريق من القوات البريطانية قرب بلدة على الحدود بين سوريا والعراق، وفي طريق العودة تعرضوا لهجوم مسلح من التنظيم، وحينها نجحت الفتاة في مساعدة الفريق وقتل عدد من الإرهابيين.

وقال مصدر عسكري أن هذه الفتاة كانت في كل مرة ترى إرهابي تسقطه قتيلا وكان زملائها يحيونها فخورين بها، ولكن هذه الفتاة عبرت بأنها لم تفعل شيء إلا واجبها.