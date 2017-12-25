قبل انتهاء 2017 بأيام.. كوريا الشمالية تنجح في برامجها النووية

بيونج يانج(صدى):

ينتهي بعد أيام قليلة عام 2017، وقد أوفى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، بوعوده حول برامجه النووية والصاروخية التي تحدَث عنها بداية العام.

وذكرت وسائل إعلام امريكية، ان الزعيم الكوري الشمالي، نجح في إدخال بلاده المرحلة الاخيرة من برنامج الصواريخ العابرة للقارات، إضافة إلى امتلاكها صواريخ يبلغ مداها 12 ألف كلم، والقادرة على ضرب واشنطن في أي وقت.

كما تمكَنت كوريا الشمالية من إجراء 25 تجربة صاروخية، كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات كتجربة صاروخية للدولة، استحوذت على إدانات من المجتمع الدولي بشكل واسع.

كما اختبرت كوريا الشمالية، بنجاح قنبلة هيدروجينية في سبتمبر الماضي، الأقوى بـ17 مرة من القنبلة النووية التي ألقاها الجيش الأمريكي على هيروشيما خلال الحرب العالمية.