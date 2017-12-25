استهداف ناقلات النفط السعودية بخليج عدن

فهمي محمد(صدى):

قام إعلامي مقرب من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بتحريض مليشيا الحوثي على استهداف ناقلات النفط التابعة لدول التحالف العربي، والمملكة على وجه الخصوص، وفقًأ لبيان لأحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين.

واقترح رئيس تحرير صحيفة ” كيهان ” الإيرانية، حسين شريعتمداري، المقرب من المرشد الإيراني على مليشيا الحوثي، استهداف ناقلات النفط التابعة للتحالف، خاصة المملكة.

وكانت قد صرحت وكالة ” تسنيم ” يوم الأربعاء 13-12-2017، بأن شريعتمداري نوه باستهداف ناقلات النفط السعودية في خليج عدن والبحر الأحمر، واعتبر ذلك أقل ثمن يجب أن يدفعه السعودين.