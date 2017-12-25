فضائح التحرش الجنسي تلاحق موسيقار مشهور
تقدمت عازفة من فرقة مونتريال السيموفونية، بشكوى ضد قائد الأوركسترا السويسري شارل دوتوا بتهمة التحرش الجنسي بها.
وفتحت أوركسترا مونتريال السيموفونية، أمس الأحد، تحقيق في القضية، معلقه ” بعد كشف معلومات تتعلق بالسيد شارل دوتوا قررت اللجنة التنفيذية لأوركسترا مونتريال السيموفونية بدء إجراءات للتحقق من احتمال وجود تحرش جنسي داخلها ” .
ورفعت الشكوى بعدما كشفت 4 نساء هن 3 مغنيات أوبرا وعازفة أن شارل دوتوا اعتدى عليهن جنسيا بين عامي 1985 و2010 .
ومن جانبه نفى شارل دوتوا صاحب الـ81 عامًا، التهمة الموجهة إليه واصفًا هذه الاتهامات بالـ”صادمة”، وتولى شارل قيادة الأوركسترا منذ 25 عامًا.
اترك تعليقاً