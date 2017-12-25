فضائح التحرش الجنسي تلاحق موسيقار مشهور

متابعات(صدى):

تقدمت عازفة من فرقة مونتريال السيموفونية، بشكوى ضد قائد الأوركسترا السويسري شارل دوتوا بتهمة التحرش الجنسي بها.

وفتحت أوركسترا مونتريال السيموفونية، أمس الأحد، تحقيق في القضية، معلقه ” بعد كشف معلومات تتعلق بالسيد شارل دوتوا قررت اللجنة التنفيذية لأوركسترا مونتريال السيموفونية بدء إجراءات للتحقق من احتمال وجود تحرش جنسي داخلها ” .

ورفعت الشكوى بعدما كشفت 4 نساء هن 3 مغنيات أوبرا وعازفة أن شارل دوتوا اعتدى عليهن جنسيا بين عامي 1985 و2010 .

ومن جانبه نفى شارل دوتوا صاحب الـ81 عامًا، التهمة الموجهة إليه واصفًا هذه الاتهامات بالـ”صادمة”، وتولى شارل قيادة الأوركسترا منذ 25 عامًا.