إصابة موظف بوزارة الزراعة والمياه في الأفلاج بطلق ناري

سعيد العجل(صدى):

علمت ” صدى ” من مصادرها أن موظف يعمل في وزارة الزراعة والمياه فرع الأفلاج تعرض بعد نهاية الدوام الرسمي، اليوم، لطلق ناري إصابه في ساقه عند توجهه لسيارته في مواقف المبنى.

وأكدت المصادر أنه تم التقاط لوحة السيارة التى أطلق منها العيار الناري.

وألمحت مصادر أخرى إلى إمكانية أن يكون مطلق النار يعمل مندوبا لإحدى الجهات ورجحت ذات المصادر وجود خلاف أدى لهذه الحادثة.

وتولت شرطة المحافظة التحقيق في الحادثة.