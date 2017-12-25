أمر ملكي بترقية 43 قاضيا بديوان المظالم

نايف السالم(صدى):

صدر أمرا ملكيا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –بترقية 43 قاضيًا بديوان المظالم، على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية عددٍ من القضاة في دعم كريم سام لمرفق القضاء لأجل النهوض بمسؤولياته.

وأشار اليوسف أن هذا الأمر وما سبقه من أوامر كريمة في هذا الشأن تأتي بهدف حرص القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على مرفق قضاء ديوان المظالم.

واختتم اليوسف كلامه سائلاً الله عز وجل أن يبارك في المساعي الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ودعمهم المستمر للعدالة ومنسوبيها وأن يوفقهم إلى كل خير وسؤدد ورشاد ونصر .‎