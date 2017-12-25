العمالة تتحايل على الدفاع المدني بطرق ” ملتوية ” للهروب من إجراءات السلامة

سالم المطيري(صدى):

كشفت إدارة الدفاع المدني بمحافظة عنيزة، اليوم الاثنين، عن استخدام بعض العمالة طرقًا جديدة غير شرعية؛ للهروب من إجراءات السلامة، والصيانة.

وقالت إنهم يلجؤون لوضع ملصقات مجهولة المصدر على أدوات، ووسائل السلامة؛ لخداع رجال الأمن، وعدم إجراء عملية صيانة لها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم أبا الخيل، أن الفواتير والملصقات التي تستخدمها العمالة لخداع الأمن، تصدر من جهات غير معلومة، وليست معتمدة لدى الدفاع المدني التابع للقصيم.