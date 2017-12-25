ميساء مغربي تبدي رأيها في الزواج الثاني

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة ميساء مغربي عن رأيها بالزواج الثاني ، عقب أن استطلعت رأي جمهورها حول الزواج للمرة الثانية ، وقالت ميساء ” وأخيراً وليس آخراً، الخذلان هو نتيجة طبيعية ومتوقعة.. مع كل الاحترام لمن يجمعون بين زوجات وإن كان بما يرضي الله، لكن القلب لا يُقْتَسٓم ولا يُقَسَّم، العلاقات الزوجية سُميت بزوجية من الزوج، أي الرقم اثنين ولا تقبل الثلاثية (رأيي وقناعتي الشخصية)، شكرًا لكل صناع مسلسل

” قلبي معي ” أبدعتوا .

ونشرت ميساء مغربي عبر حسابها الشخصي على موقع “ إنستجرام ” ، مقطع من أغنية “ الخذلان ” لبرنس الغناء ماجد المهندس من أحدث أعمالها الفنية التي خاضت به السباق الرمضاني لعام 2017 تحت عنوان “قلبي معي ”.