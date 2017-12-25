بالفيديو .. إبل سائبة تتجول في شوارع ” أضم ” والبلدية: منتشرة بالأرياف

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تجول الإبل السائبة يوميا في شوارع محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وعبروا عن استيائهم من تلك الظاهرة. وطالبوا الجهات المختصة بمباشرة الأمر ومعاقبة أصحاب تلك الإبل.

وقال رئيس بلدية محافظة أضم، المهندس سليمان الذيبي، هذه الظاهرة نعاني منها في المحافظة ومراكزها، والأمر لا يقتصر على الإبل السائبة فقط، بل هناك الأبقار والأغنام وهي منتشرة في الأرياف حيث تعمل الأهالي هناك في تربية تلك المواشي.

وأوضح أن بعض الملاك يهملون ماشيتهم سائبة في الشوارع مسببةً الأضرار للغير، إلى جانب ضررها على الممتلكات الخاصة والعامة.

وأكد الذيبي أن البلدية حصرت كل أصحاب الإبل في المحافظة ، وأرسلت البيانات للشرطة لاستدعائهم وأخذ التعهدات عليهم، بحفظ ماشيتهم وعدم تركها سائبة دون رعاية.

وقد تم حجز الإبل السائبة وتطبيق العقوبة على أصحابها، بدفع الغرامة، وتتضاعف إذا تكررت.