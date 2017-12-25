امرأة تخبر زوجها بأسماء عشاقها وتفر هاربة

أبو ظبي(صدى):

اتهم موظف بدولة الإمارات زوجته بممارسة الجنس مع رجال آخرين مقابل المال .

وتعود الواقعة عندما شاهدت شقيقة الموظف وجود زوجته مع رجل آخر ، على الفور واجه زوجته اليت انكرت وقالت لا أعرف ، وبضغطه عليها اعترفت له بممارستها الجنس معه في السيارة .

وقعت كلمات الزوجة على أذن الزوج كالصاعقة، قبل أن يتلقى الصدمة الأكبر من ابنته صاحبة الـ 5 أعوام عندما أخبرته ” بابا.. أنا شوفت ماما نايمة مع واحد غريب مرتين ” ، ليتسمر الزوج المكلوم متمنيا لو كان الأمر مجرد ” كابوس ” .

وواجه الزوج ” أم العيال ” بما لديه من معلومات، لتعترف له بأسماء الرجال الذين خانته معهم، وآخرهم صديق شقيقه الذي يعمل معه بنفس الجهة، إذ مارست معه الجنس في السيارة مُشيره الى انها تقوم بذلك من أجل المال حيث أن راتبه لايكفيها ، ثم حجزت تذكرة سفر عقب اعترافها، وهربت خارج البلاد.