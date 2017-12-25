بالصور.. إطلالة مميزة لكيم كاردشيان بالشعر الأزرق

متابعات(صدى):

أطلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، 37 عامًا، بإطلالة غريبة ومميزة، حيث صبغت شعرها الأشقر القصير باللون الأزرق الفاتح، ونسقت إطلالتها الساحرة بتوب قصير باللون الأزرق، وبنطال رياضي، بالإضافة إلى سترة ضخمة وفضفاضة باللون الأزرق، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ باللون الرمادي المائل إلى الأزرق، للذهاب إلى حفلة يوم الميلاد برفقة ابنتها “ نورث ” .

وارتدت ابنتها “ نورث ” بدلة رياضية سوداء، وحذاء رياضي أبيض، وعقدت شعرها على شكل كعكة.

وذكرت “ كيم ” في تعليقها على صورتها بالشعر الأزرق ، أن صبغ شعرها باللون الأزرق استغرق 13 ساعة، كي لا يتعرض للأذى بسبب الصبغات المتتالية، وكان المسؤول عن هذا التحول مصفف الشعر كريس أبيلتون.

