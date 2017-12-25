تغريم مجموعة من المخابز في أحياء مدينة السيح

علي القحطاني(صدى):

غرمت بلدية الخرج اليوم مجموعة من المخابز في أحياء مدينة السيح ، بسبب مخالفات صحية ، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المخابز ومعامل الحلويات.

‏وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن إدارة الرقابة الصحية ضبطت العديد من المخالفات في بعض المخابز في أحياء مدينة السيح ، ومنها وجود كميات من المواد منتهية الصلاحية تشكل ضرر على مستخدميها ، وتم تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.

‏ وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.

خلال جولاتها المكثفة على المخابز ومعامل الحلويات كميات من المواد المنتهية الصلاحية ، ومواد مخزنه بطريقة والتي تم فيها مصادرتها إضافة لمصادرة أدوات غير صالحة للإستخدام وكذلك لسوء النظافة فيها .

وتم تطبيق الغرامة بحدها الأعلى المنصوص عليه بلائحة الجزاءات والغرامات .