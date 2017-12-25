تغريم مجموعة من المخابز في أحياء مدينة السيح
غرمت بلدية الخرج اليوم مجموعة من المخابز في أحياء مدينة السيح ، بسبب مخالفات صحية ، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المخابز ومعامل الحلويات.
وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن إدارة الرقابة الصحية ضبطت العديد من المخالفات في بعض المخابز في أحياء مدينة السيح ، ومنها وجود كميات من المواد منتهية الصلاحية تشكل ضرر على مستخدميها ، وتم تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.
وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.
خلال جولاتها المكثفة على المخابز ومعامل الحلويات كميات من المواد المنتهية الصلاحية ، ومواد مخزنه بطريقة والتي تم فيها مصادرتها إضافة لمصادرة أدوات غير صالحة للإستخدام وكذلك لسوء النظافة فيها .
وتم تطبيق الغرامة بحدها الأعلى المنصوص عليه بلائحة الجزاءات والغرامات .
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