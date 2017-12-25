العثور على شاب عشريني مشنوقا بسطوح منزله في مكة

نايف السالم(صدى):

تلقى مركز العمليات الموحدة 911، اليوم الاثنين، بلاغًا بالعثور على جثة شاب عشريني مشنوقًا في مخطط الخضراء بمكة المكرمة.

وأكد المركز أنه بعد إرسال الفرق الأمنية والأدلة الجنائية تبين أن الشاب لقى حتفه بعد ربط حبل على رقبته بإحدى مواسير المياه في سطح منزله، وتم التحفظ على جثة الشاب لتشريحها من قبل الطبيب الشرعي.

ومن جانبه أوضح والد الشاب أن ابنه لم يعاني من أي اضطرابات نفسية أو أمراض، فيما تم التحفظ على جثة الشاب المتوفى لحين إكمال التحقيقات اللازمة وعملية التشريح من قبل الطبيب الشرعي