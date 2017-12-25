جازان: إيقاف أنشطة جمعية ” الثقافة والفنون “

تركي السالم(صدى):

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز، أمرا بإيقاف أنشطة جمعية ” الثقافة والفنون ” المنفذة بالتنسيق مع أمانة المنطقة وهيئة السياحة.

وتشمل هذه الأنشطة، الفعاليات الثقافية والفنية والموسيقية بشاطئ الكورنيش الشمالي والأوسط والجنوبي، بالإضافة إلى العروض المسرحية وبرامج الأفلام السعودية.

كما وجه أمرا للمنشآت السياحية والفندقية والترفيهية بمزاولة الأنشطة المصرح بها فقط، وأن من يتجاوز ذلك يتم محاسبته.

يذكر أن أمير جازن قد أغلق منتزه سياحي لإقامته حفلا غنائيا مختلطا.