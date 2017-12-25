محام مصري يُطالب باستخراج رفات ” سيد درويش “

القاهرة(صدى):

طالب المحامي المصري طارق محمود، باستخراج رفات الفنان المصري الراحل سيد درويس من مدفنه لأخذ عينات من الأجزاء التي لم تتحلل بعد؛ لمعرفة سبب الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

جاء ذلك في بلاغ قدَمه المحامِ إلى النائب العام بمصر، حيث طالب بفتح تحقيقات عاجلة حول الأمر، وإصدار قرار بتشكيل لجنة مختصة من مصلحة الطب الشرعي، مهمتها استخراج رفات الشيخ سيد درويش من مقبرته بمقابر المنارة بالإسكندرية، في إطار توفر معلومات قوية عن وجود شبهة جنائية في موته.

و تضاربت الأقاويل حول موت الشيخ سيد درويش، وقال المحامِ إن كلها تؤكد وجود شبهة جنائية شابت مقتل الشيخ سيد درويش، وهو الأمر الذى يشكل جريمة فى حق شخصية وطنية وفنية فريدة، ولهذا يجب الوقوف على حقيقة الأمر.